Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 02.05.2020 Kircheib -Einbruchdiebstahl auf Baustelle-

Kircheib (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2020, 16.30 Uhr, bis Samstag, 02.05.2020, 06.30 Uhr, kam es am unmittelbar an der Bundesstraße 8 gelegenen Hochbehälter Kircheib zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten von der dort eingerichteten Baustelle eine Vielzahl von Arbeitsgeräten und Werkzeugen. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



