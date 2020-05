Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Blaue Mainacht

Erpel (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020 kam es gg. 23.29 Uhr zu einer Meldung von 2 verdächtigen Personen in Erpel in der Straße Apollinarisblick. Ein Anwohner meldete zwei Personen, die von einer Kamera aufgenommen wurden und von denen er vermutete, dass sie ausbaldowern könnten und sich an seinem Motorrad zu schaffen machen könnten. Nach Übersendung und Auswertung der Aufnahmen ergab dann, dass tatsächlich 2 Personen gesichtet werden konnten, ein Ausbaldowern konnte ausgeschlossen werden, einer hielt eine Flasche Bier in der Hand und der andere musste sich in einer Ecke am Boden übergeben. Prost. Die Überprüfung vor Ort ergab keine Erkenntnisse bezüglich einer strafbaren Handlung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz am Rhein

Rückfragen unter:

02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell