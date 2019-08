POL-LB: Schwieberdingen: Skoda gerät in Gegenverkehr

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ein 62-jähriger Skoda-Fahrer war am Freitag gegen 08.30 Uhr auf der B10 von Vaihingen/Enz kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz hinter dem Glemstalviadukt war vermutlich eingenickt und geriet in der Folge nach links auf die Gegenspur, wo er gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Lkw stieß. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Skoda wurde abgeschleppt. Der 62-Jährige wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

