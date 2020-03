Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Einbruch in Spirituosengeschäft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 05.03.2020, wurde der Einbruch in ein Spirituosengeschäft in Hohentengen bemerkt. Gegen 20:30 Uhr war einem Nachbarn eine aufgehebelte Türe auf der Rückseite des Gebäudes aufgefallen, das in der Hauptstraße liegt. Aus dem Geschäft wurden hochpreisige Spirituosen im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Nach ersten Schätzungen kamen über 200 Flaschen weg. Der Abtransport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Tat passierte am Donnerstag zwischen 16:45 Uhr und ca. 20:15 Uhr. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere von auffälligen Fahrzeugen, bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

