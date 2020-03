Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Bekifft am Steuer

Freiburg (ots)

Einer Blutentnahme unterziehen musste sich am Freitag 06.03.2020 gg. 00:30 Uhr ein 25jähriger Autofahrer nachdem er in der Hauptstraße in der March von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach kontrolliert worden war. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht, was sich anhand eines Drogenschnelltests auch bestätigte.

