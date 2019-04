Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch in Räumlichkeiten eines Hockeyclubs - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Brachial eingebrochen wurde in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr bis Mittwoch, 7:15 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Hockeyclubs am Hans-Reschke-Ufer. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerstörten gewaltsam das Fenster eines Besprechungsraumes und gelangten über dieses in die Räumlichkeiten. Im Inneren machten sie sich an fünf Türen zu schaffen und durchsuchten in dem Gebäude sämtliche Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die Unbekannten aus einer Kasse lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell