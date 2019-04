Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, keine Verletzten

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW kam es am Donnerstag gegen 08.40 Uhr in der Reilsheimer Straße. Dort umfuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 52-jähriger LKW-Fahrer zwei Warnbaken am rechten Fahrbahnrand und musste hierfür auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Ein entgegenkommender 55-Jähriger fuhr mit seinem BMW ebenfalls mittig auf der Fahrbahn und übersah den LKW. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wobei jedoch niemand verletzt wurde.

Die Straße musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

