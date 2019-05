Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Bottroper Straße ein. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen und wurden beim Verlassen der Wohnung vom Wohnungsinhaber überrascht. Die Täter flüchteten zu einem nahe gelegenen Parkplatz eines Einkaufmarktes, stiegen dann in einen schwarzen BMW und flüchteten. Das Auto wurde dann nochmals im Bereich des Hotels "Van der Falk" gesehen. Es fuhr dann auf die Autobahn 2.

Bottrop

Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit von 11 bis 22 Uhr, die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kämpchen ein. Sie flüchteten mit einer erbeuteten Spielkonsole Playstation 3.

Castrop-Rauxel

Nach Aufhebeln einer Tür drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in eine Bäckereifiliale auf der Grutholzstraße ein. die Täter stahlen Bargeld.

Auf der Siemensstraße hebelten unbekannte Täter am Donnerstag, gegen 2.30 Uhr, eine Tür auf und drangen dann in ein Tierbedarfsgeschäft ein. Sie stahlen eine Spendendose mit Bargeld.

Dorsten

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmorgen hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in eine Schule auf der Bismarckstraße ein. In der Schule hebelten die Täter dann mehrere Türen auf, und alle Räume zu durchsuchen. Sie stahlen einen Fernseher.

Recklinghausen

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen in die Liebfrauenschule auf der Jahnstraße ein. Um in die Schule zu gelangen hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Sie versuchten dann, in weitere Räume zu gelangen. Als dies misslang, flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

