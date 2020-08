Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 25 Jahre alten Autofahrer und einer 47-Jährigen kam es am Sonntagabend. Die 47 Jahre alte Frau war im Kreisel der Falkenberger Landstraße in Richtung Bremen unterwegs, als sie an der Haltlinie einer Ampel anhielt. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 25-Jährige zu spät und fuhr auf das Auto auf. Die Frau wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Wagen der Frau wurde abgeschleppt.

