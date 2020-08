Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Landkreise Verden und Osterholz vom 21./22.08.2020

Polizeiinspektion Verden/ Osterholz (ots)

Auseinandersetzung im Allerpark

Verden. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter von 15 bis 22 Jahren kam es in der Nacht zu Samstag im Allerpark. Nach derzeitigen Erkenntnissen provozierte ein 22-Jähriger, woraufhin sich zwei Gruppen bildeten und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die alarmierte Polizei trennte die Personen. Hierbei kam Pfefferspray zum Einsatz. Ein 19-Jähriger leistete zudem Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei versuchte er eine Polizeibeamtin zu treten und einen Polizeibeamten zu schlagen. Die Beamten blieben unverletzt. Vor Ort eingesetzte Rettungskräfte versorgten Personen, die vom Pfeffersprayeinsatz betroffen waren. Weiterhin wurden Platzverweise ausgesprochen und mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, eingeleitet. Bei dem 22-jährigen Hauptaggressor konnte darüber hinaus eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Weiterhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei ihm veranlasst und er wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Diebstahl eines Mountainbikes

Verden. Am Freitag, gegen 17:15 Uhr, wurde ein nicht angeschlossenes Mountainbike in auffallend neongelber Farbe im Bereich der Herrlichkeit, Fußgängerzone, entwendet. Der Täter flüchtete unerkannt, trotz unmittelbar erfolgter Fahndung durch die Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Rufnummer 04231-8060 zu melden.

PK Achim:

Kasse samt Tisch eines Hofladens entwendet

Lunsen. Zwei unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag, gegen 21:30 Uhr, den Tisch und die Kasse eines Hofladens im Kirchweg in Lunsen. Die beiden Täter wurden bei der Tatausführung gefilmt. Der Schaden wird nach derzeitigem Ermittlungs-stand auf über 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, wer-den gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960 zu melden.

Unwetter sorgt für Chaos auf der Landesstraße 168

Oyten. Aufgrund eines plötzlich auftretenden Unwetters kam es im Bereich Oyterdamm, Meyerdamm, Oyterdamm, Seeweg und umliegenden Straßen und Wegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Diverse umgestürzte Bäume und Äste versperrten die Straßen. Glücklicherweise wurde bei dem Unwetter niemand verletzt.

Brand eines Transporters Schwanewede. Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Freitagabend in Schwanewede ein Transporter der Marke VW in Brand. Der Fahrzeugführer war durch andere Verkehrsteilnehmer während der Fahrt im Hammersbecker Weg auf den Brandausbruch aufmerksam gemacht worden und konnte sein Fahrzeug rechtzeitig abstellen. Er blieb unverletzt. Der Transporter konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Fahrzeugführer gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Grasberg. Eine 32-jährige Frau aus Tarmstedt befuhr am Freitagmittag die Wörpedorfer Straße von Tarmstedt in Richtung Grasberg und wollte mit ihrem Pkw nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein dahinterfahrender 44-jähriger Mann aus Selsingen erkannte die Absicht und verlangsamte seine Fahrt hinter der Frau. Der ihm folgende 31-jährige Fahrzeugführer aus Anderlingen erkannte die Situation zu spät, fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug des Mannes auf und schob diesen auf den Pkw Skoda der Frau. Der 44-jährige Selsinger wurde durch den Aufprall leichtverletzt und vor Ort behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.10.000 Euro.

Auffahrunfall mit Verletzten Worpswede. Am Freitagabend befuhr eine 64-jährige Frau aus Worpswede mit ihrem Pkw VW die Mevenstedter Straße von Worpswede in Richtung Hüttenbusch und wollte nach links in die Straße An der Bahn abbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 30-jähriger aus Bremerhaven zu spät und fuhr mit einem Pkw Fiat auf den Wagen der Worpswederin auf. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.

Brand in einem reetgedeckten Wohnhaus Lilienthal. Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Freitagabend ein Trockner in einem reetgedeckten Wohnhaus in der Straße Am Saatmoor in Lilienthal in Brand. Die Flammen drohten, sich in das Reetdach auszubreiten, so dass die Feuerwehr ein Teil der Zwischendecke einreißen musste, um das Feuer zu löschen und eine Ausbreitung in das Reetdach zu verhindern. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig aus dem Haus in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

