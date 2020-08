Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeuggespann überladen ++ Rund 14.000 Schaden nach Unfall ++ Zwei Geldbörsendiebstähle ++ Kollision mit Schutzplanke

Landkreis Verden/Landkreis Heidekreis (ots)

Fahrzeuggespann überladen

Verden. Die Autobahnpolizei Langwedel kontrollierte am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrzeuggespann auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das zulässige Gesamtgewicht des Transporters um über 10 Prozent und das des Anhängers um über 17 Prozent überschritten wurde. Die Fahrt wurde daraufhin gestoppt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt war erst wieder möglich, als die geladenen Autos teilweise abgeladen wurden.

Rund 14.000 Schaden nach Unfall

Langwedel. Rund 14.000 Euro Schaden entstanden nach einem Unfall in der Hauptstraße am Donnerstagnachmittag. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah eine 68-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von einem Parkplatz in die Hauptstraße eine 23 Jahre alte Autofahrerin und verursachte einen Zusammenstoß. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Autos. Die Frauen blieben unverletzt.

Zwei Geldbörsendiebstähle

Achim/Oyten. Anzeigen aufgrund von Geldbörsendiebstählen nahm die Polizei am Donnerstag in Achim und Oyten entgegen.

Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es einerseits zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Embser Landstraße in Achim. Das Portemonnaie befand sich in diesem Fall während des Einkaufs in einer im Einkaufswagen hängenden Tasche. An der Kasse wurde dann das Fehlen des Portemonnaies festgestellt.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr in einem Supermarkt in der Hauptstraße gegenüber der Straße "Bremer Breden" in Oyten. Die Geldbörse wurde aus einer Handtasche gestohlen. Mit dieser Tat könnte nach derzeitigen Erkenntnissen eine schlanke und circa 40 Jahre alte Frau mit hellblonden Haaren in Zusammenhang stehen.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim oder unter der Nummer 04207-1285 bei der Polizeistation in Oyten melden.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang außerdem, Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Außerdem sollten Handtaschen nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern verschlossen dicht auf der Körpervorderseite getragen werden.

Weitere Präventionshinweise sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Kollision mit Schutzplanke

A27/Walsrode. Im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 31-jährige Fahrer eines Transporters vom Beschleunigungsstreifen eines Parkplatzes direkt auf den linken Fahrstreifen der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Hierbei übersah er einen bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 32 Jahre alten Autofahrer. Dieser wich nach links aus und kollidierte hierbei mit der Schutzplanke. Es entstand Sachschaden. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Gegen den Transporterfahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

