Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeistationen erhalten neue Telefon- und Faxnummern

Landkreis Verden (ots)

Die Telefon- und Faxnummern der Polizeistationen in Oyten und Ottersberg werden in der kommenden Woche umgestellt. Am Donnerstag, den 27. August 2020, erhalten die beiden Polizeistationen neue Erreichbarkeiten:

Polizeistation Ottersberg

Grüne Straße 26, 28870 Ottersberg

Telefon: 04205-31581-0

Fax: 04205-31581-10

Polizeistation Oyten

Hauptstraße 45/47, 28876 Oyten

Telefon: 04207-91106-0

Fax: 04207-91106-10

