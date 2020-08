Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher überrascht ++ Falsche Polizisten erkannt ++ Mann nach Auffahrunfall leicht verletzt ++ Dachpappe nicht ordnungsgemäß entsorgt ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Einbrecher überrascht

Lilienthal. Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße "Am Holzkamp" kam es in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann hebelte zunächst ein Fenster auf, betrat anschließend das Haus und durchsuchte dieses. Hierbei wurde er vom 93-jährigen Bewohner des Hauses überrascht und ergriff ohne Diebesgut die Flucht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04791-3070 von der Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegengenommen.

Falsche Polizisten erkannt

Worpswede. Eine Betrugsmasche erkannte eine 81-Jährige am Mittwochmittag. Die Frau wurde von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Dieser gab an, dass sich der Sohn der 81-Jährigen bei der Polizei befinde. Die ältere Dame stellte allerdings Gegenfragen und das Gespräch wurde schließlich beendet. Ein Schaden entstand nicht

Mann nach Auffahrunfall leicht verletzt

Grasberg. Zu einem Unfall zwischen einer 35-jährigen Autofahrerin und einem 56 Jahre alten Autofahrer kam es am Mittwochnachmittag in der Speckmannstraße. Der 56-Jährige wartete an einem Zebrastreifen, als die Frau auf das Auto auffuhr. Der Mann wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden.

Dachpappe nicht ordnungsgemäß entsorgt

Heilshorn. Zeugen sucht die Polizei nach einer nicht ordnungsgemäßen Müllentsorgung. Am Mittwochvormittag wurden den Beamtinnen und Beamten bekannt, dass in einem Waldstück nahe des Steinkampsweg Dachpappe entsorgt wurde. Die Polizei hat nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Entsorgung der Dachpappe veranlasst. Hinweise zu möglichen Verursachenden werden von der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegengenommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Geschädigte parkte sein graues Auto vom Kreisel aus gesehen am rechten Fahrbahnrand. Als er zu diesem zurückkehrte, stellte er fest, dass der Außenspiegel des Wagens beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werde unter der Rufnummer 04791-3070 entgegengenommen.

