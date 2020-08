Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Tankstelle ++ Zeugen nach Diebstahl gesucht ++ Gefährdung des Straßenverkehrs durch Motorrad ++ 50.000 Euro Schaden nach Unfall ++ Auto nach Auffahrunfall abgeschleppt

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Ritterhude. Erneut kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Ihlpohler Heerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 01:30 Uhr bislang unbekannte Männer Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle. Dort entwendeten sie Zigaretten und ergriffen anschließend die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte einer der Männer circa 1,80 Meter groß und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Stoffhose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Ein zweiter Mann dürfte nach ersten Erkenntnissen circa 1,85 Meter groß und kräftig sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Pullover, eine schwarze Stoffhose und schwarze Schuhe.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben oder in der Nacht auf die Männer aufmerksam wurden. Hinweise werden unter der Rufnummer 04791-3070 von der Polizei in Osterholz-Scharmbeck entgegengenommen.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Schwanewede. Zu einem Diebstahl aus einem Haus in der Straße "Im Grund" kam es am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr. Auf einen bislang unbekannten Mann im Außenbereich des Hauses wurde der Geschädigte bereits am Nachmittag aufmerksam und sprach diesen daraufhin an. Der unbekannte Mann gab an, sich etwa im Garten ansehen zu wollen. Dazu kam es jedoch nicht. Am Abend suchte der Mann gemeinsam mit einem Kind erneut das Wohnhaus auf und der Geschädigte ging daraufhin zusammen mit den Personen in den Garten. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich währenddessen eine weitere Person in das Haus und entwendete dort die Geldbörse des Geschädigten.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann, der mit dem Geschädigten sprach, circa 30 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die ebenfalls auf die Personen aufmerksam wurden oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04209-914690 bei der Polizeistation Schwanewede melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs durch Motorrad - Polizei sucht Zeugen

Lilienthal. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs leiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Lilienthal am Dienstagabend ein. Gegen 18:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem blauen Motorrad auf der Lüninghauser Straße, obwohl das Krad nicht zugelassen war. Als ein Streifenwagen darauf aufmerksam wurde und dem Motorrad Haltzeichen gab, reagierte der Fahrer nicht und fuhr von der Worphauser Landstraße in Richtung Moorender Straße. Hierbei wurden mehrere Fahrzeuge überholt. Das Motorrad bog auf der Gegenfahrbahn in die Moorender Straße ab. Auf der Moorender Straße war das Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte erneut diverse Fahrzeuge. Schließlich bog das Krad nach rechts in den Kirchdamm ab. Eine Kontrolle durch den Streifenwagen war nicht möglich. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die auf das Motorrad aufmerksam wurden oder von diesem eventuell gefährdet wurden. Der Motorradfahrer trug einen Helm mit aufgedruckten Zähnen. Hinweise nimmt die Polizeistation Lilienthal unter der Rufnummer 04298-92000 entgegen.

50.000 Euro Schaden nach Unfall

Lilienthal. Ein 43 Jahre alter Autofahrer kam am Dienstagabend von der Moorhauser Landstraße ab. Der Mann war auf der Landesstraße 133 unterwegs, als er aufgrund einer roten Ampel anhielt. Als die Ampel wieder grün zeigte, bog der 43-Jährige nach links in die Moorhauser Landstraße ab. Hierbei geriet der Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Außerdem wurde der 21 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Das Auto wurde zudem abgeschleppt.

Auto nach Auffahrunfall abgeschleppt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Kollision zwischen einem 24-jährigen Autofahrer und einem 25 Jahre alten Mann kam es am Dienstagabend, als die beiden Männer von der Westerbecker Straße auf die Bundesstraße 74 auffahren wollten. Der 24-Jährige erkannte zu spät, dass der 25-Jährige an einer Haltelinie wartete und fuhr auf den Wagen auf. Hierbei entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Außerdem wurde das Auto des 24-Jährigen abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.

