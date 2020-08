Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht ++ Unbekannte machen sich an Technik eines Autos zu schaffen ++ Baumstamm fällt auf Auto

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Riede. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße kam es am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst durch eine Tür Zutritt zu dem Haus und durchsuchten dieses. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim melden.

Unbekannte machen sich an Technik eines Autos zu schaffen

Achim. Zugang zu einem verschlossenen Auto verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Rotkehlchenstraße. Der weiße Wagen war dort auf einem Parkplatz vor einem Mehrparteienhauses abgestellt. Die Unbekannten machten sich nach derzeitigen Erkenntnissen an der Technik des Wagens zu schaffen, ließen dann jedoch aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Vorhabe ab. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Baumstamm fällt auf Auto

Kirchlinteln. Eine 43-jährige Autofahrerin und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin wurden am späten Montagnachmittag bei einer Kollision mit einem abgebrochenen Baumstamm leicht verletzt. Die Frau war auf der Weitzmühlener Straße in Richtung Weitzmühlen unterwegs, als ein Baum ohne Krone auf der rechten Seite der Fahrbahn abbrach und auf das Auto fiel. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro und die beiden Frauen wurde leicht verletzt. Das Auto musste nicht abgeschleppt werden und der abgebrochene Baumstamm konnte durch andere Verkehrsteilnehmer von der Straße geräumt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell