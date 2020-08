Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl aus Dorfladen - Polizei sucht Zeugen ++ Unfall zwischen Autofahrer und Fußgängerin

Diebstahl aus Dorfladen - Polizei sucht Zeugen

Thedinghausen. Wie der Polizei am Montag bekannt wurde, kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 03:20 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Dorfladen im Kirchweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich ein bislang unbekannter Mann in den Laden und entwendete dort Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Mann mit einem Kleinwagen in Richtung Achimer Landstraße.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen schlanken Mann. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Stoffhose, einer schwarzen Kapuzenjacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Außerdem waren der Mund und die Nase des Mannes bedeckt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04204-402 bei der Polizeistation Thedinghausen zu melden.

Unfall zwischen Autofahrer und Fußgängerin

Verden. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Autofahrer und einer 23 Jahre alten Fußgängerin kam es am Montagvormittag in der Großen Straße. Der 85-Jährige wendete nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst in der Einmündung zum Piepenbrink und fuhr anschließend über den Gehweg der Großen Straße in Richtung Kreisel. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er hierbei die ebenfalls in Richtung Kreisel laufende 23-Jährige und fuhr diese an. Die Frau wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

