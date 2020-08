POL-VER: Einbruch ins Rathaus ++ Kollision mit Baum ++ Wohnanhänger löst sich von Auto

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch ins Rathaus

Schwanewede. Zutritt zum Rathaus verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Fenster auf und betraten anschließend das Gebäude. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck wenden.

Kollision mit Baum

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß mit einem Baum kam es am frühen Sonntagmorgen im Einmündungsbereich der Kreisstraße 8/Kreisstraße 9. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war auf der Straße "Niederende" unterwegs, als er an der Einmündung zur Kreisstraße 9 aufgrund einer dortigen Baustelle wendete. Beim Wenden kollidierte das Heck des Wagens mit einem Baum am Straßenrand. Der junge Mann blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

Wohnanhänger löst sich von Auto

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Kollision eines Wohnanhängers mit einer Straßenlaterne sowie einem Zaun kam es am Sonntagvormittag in der Myhler Straße Ecke Am Mühlenbach. Der Anhänger hatte sich während der Fahrt vom Auto gelöst und war von der Straße abgekommen und mit der Laterne sowie dem Zaun zusammengestoßen. Für die darauf folgenden Abschleppmaßnahmen war die Bundesstraße 74 zeitweise gesperrt. Die Polizei hat außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 51-jährigen Fahrer eingeleitet.

