Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Verkaufsstand ++ Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn 27 ++ Kollision mit geparkten Fahrzeugen

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Verkaufsstand

Kirchlinteln. Zu einem Einbruch in ein als Verkaufsstand genutztes Gartenhaus kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Brammer Weg. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst die Tür auf und erlangten im Anschluss Bargeld aus einer Milchtankstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden wenden.

Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn 27

Achim. Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntagvormittag auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven im Bereich des Bremer Kreuz. Zunächst bremste eine 67 Jahre alte Autofahrerin verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihr fahrender 26-Jähriger bremste daraufhin ebenfalls. Ein 50 Jahre alter Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 26 Jahre alten Mannes auf. Dessen Wagen wurde daraufhin auf das Auto der 67-Jährigen geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Es entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Zudem wurden zwei der Autos abgeschleppt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Langwedel und die Abschleppmaßnahmen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Kollision mit geparkten Fahrzeugen

Ottersberg. Zu einer Kollision einer 26-Jährigen mit zwei geparkten Autos kam es am Sonntagmorgen auf der Lange Straße. Die Frau war in Richtung Grüne Straße unterwegs, als ein Tier die Fahrbahn überquerte. Daraufhin lenkte die 26 Jahre alte Frau nach rechts und verursachte einen Zusammenstoß mit zwei geparkten Autos. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

