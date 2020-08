POL-VER: Pressemeldung der PI Verden vom 16.08.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Krad-Fahrer

Verden: Im Einmündungsbereich der Anschlussstelle Verden Nord, Waller Heerstraße (B215), kam es am Samstagmorgen gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Die Pkw-Führerin wollte von der BAB 27 aus Richtung Walsrode auf die B215 Richtung Verden einfahren und übersah dabei den bevorrechtigten Motorradfahrer aus Richtung Walle. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus überführt. Durch die beschädigten Kraftfahrzeuge wurde die Fahrbahn blockiert. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Körperverletzungsdelikt im Bereich Bahnhof Verden

Verden: Im Laufe des Samstagvormittages kam es im Bereich des Bahnhofs Verden zu einer Körperverletzung durch mehrere männliche Täter. Das Opfer, welches zunächst orientierungslos war, meldete sich erst einige Zeit später bei der Notrufzentrale, sodass der Sachverhalt noch nicht endgültig geklärt werden konnte. Zeugen, welche den Vorfall bemerkt haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Verden (Tel: 04231 - 8060) zu melden.

Fahren mit nicht zugelassenem Anhänger

Langwedel: Am Samstag, 15.08.2020 bemerkten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 13:00 Uhr auf der BAB 27 im Bereich Langwedel ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem VW Golf und einem Pkw-Anhänger mit Plane. Auffällig war, dass sich an dem Anhänger kein Kennzeichen befand. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 60jährige Fahrzeugführer aus Dörverden den Anhänger gerade gebraucht gekauft hatte und nun zu sich nach Hause überführen wollte. Der Anhänger war jedoch seit mehreren Wochen abgemeldet und auch nicht mehr versichert. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt und gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Zwei Elektroroller ohne Zulassung

Langwedel: Bei einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Samstag gegen 21:15 Uhr auf der Hauptstraße in Langwedel zwei sog. Elektroroller, welche von zwei jungen Frauen (17 und 22 aus Langwedel) geführt wurden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Roller weder zugelassen noch versichert waren und dies auch nicht sein konnten, da sie lediglich für die Nutzung auf nicht öffentlichen Straßen gedacht waren. Gegen die beiden Frauen wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Gewitter lässt Baum auf die BAB 1 stürzen

Oyten: Am Samstag, 15.08.2020 zog gegen 15:30 Uhr eine Gewitterfront auch über die BAB 1 zwischen Oyten und Posthausen. In Folge heftiger Böen stürzte etwa mittig zwischen den Abfahrten ein Baum auf die Fahrbahn und verstreute dabei so viel Geäst und Blätter, dass beide Fahrtrichtungen für jeweils ca. 30 Minuten gesperrt werden mussten. In Gemeinschaftsarbeit der Autobahnpolizei und der angeforderten freiwilligen Feuerwehr Oyten wurde die Fahrbahn mühsam von Hand gefegt und anschließend der Verkehr wieder freigegeben.

Landkreis Osterholz

Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen

Ritterhude: Im Zeitraum vom 01.08.2020, bis 15.08.2020, wurde auf derzeit unbekannte Weise die Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen, welcher in der Straße Schüttenbarg, in 27721 Ritterhude, abgestellt war. Die Besitzer befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ritterhude (Tel.: 04292-990760) in Verbindung zu setzen.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schwanewede: Am Sonnabend, in den Abendstunden, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein Kleinkraftrad. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Führer des Kleinkraftrades nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Lilienthal: In den Mittagsstunden des Sonnabends, 15.08.2020, befuhr ein 50-jähriger PKW-Fahrer die Kreisstraße 8, aus Lilienthal kommend, in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf kam der PKW von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben, wo der PKW letztlich zum Stehen kam. Sowohl der 50-jährige Fahrzeugführer, als auch dessen auf der Rücksitzbank befindliche, 6-jähriger Sohn wurden durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Schreibwarengeschäft

Lilienthal: Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht, zwischen Samstag und Sonntag, 15./16.08.2020, in ein Schreibwarengeschäft in 28865 Lilienthal, Falkenberger Landstraße ein. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Durch eine spezialisierte Tatortgruppe wurde die Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lilienthal (Tel.: 04298-92000) oder Osterholz-Scharmbeck (Tel.: 04791-3070) in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Randalierer

Lilienthal: Am Mittag des Sonnabends, 15.08.2020, ging bei der Polizei die Meldung über eine männliche Person ein, welche im Bereich des sogenannten "Falkenberger Kreuzes", in der Falkenberger Landstraße, 28865 Lilienthal, Gegenstände auf die Fahrbahn wirft und lauthals herumschreit. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht nur deutlich unter Alkoholeinfluss stand, sondern zudem auch auf einen vorbeifahrenden PKW eintrat und einen der Insassen grundlos in das Gesicht schlug. Durch die Polizei wurde der Mann, nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme, des Platzes verwiesen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

