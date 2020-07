Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Edesheim (ots)

Zu einem angeblichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es gestern Morgen (23.07.2020) gegen 10 Uhr. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Peugeot die Staatsstraße, als er in Höhe des Ortsausgangs über einen herausgehobenen Gullydeckel fuhr. Dabei wurde sein Fahrzeug am Unterboden massiv beschädigt. Die Polizei Edenkoben sucht Verkehrsteilnehmer, die zum Zeitpunkt des Vorfalls die Staatsstraße befahren haben und dabei verdächtige Feststellungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden.

