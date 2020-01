Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand in der Abgasanlage eines Gewerbebetriebes - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (07.01.2020) kam es in einem Gewerbebetrieb in Recklinghausen zu einem Brandeinsatz ohne verletzte Personen.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 19.39 Uhr zur Straße "Zum Wetterschacht" alarmiert.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen Schwelbrand in der Abgasabführungsanlage vor. Dieser Schwelbrand wurde abgelöscht, die Abgasanlage anschließend demontiert und nochmals kontrolliert.

Das Gebäude wurde im Anschluss durch die Feuerwehr nochmals gelüftet. Der Einsatz konnte um 21.00 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Recklinghausen war mit den Löschzügen Feuer- und Rettungswache, Altstadt, Ost und Hochlar sowie dem Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarzt im Einsatz.

Zur Höhe des Sachschadens und eventuellen Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

