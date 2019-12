Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Einsatzbilanz der besinnlichen Tage rund um Weihnachten 2019 - 151 Einsätze an den drei Weihnachtstagen

Recklinghausen (ots)

Nachdem nun am zweiten Weihnachtstag 2019 sich auch die letzten Weihnachtsfeierlichkeiten langsam ihrem Ende zuneigen, zieht die Feuerwehr Recklinghausen Bilanz zu den vergangenen Weihnachtstagen. Größere Brand- oder Technische Hilfeleistungseinsätze mussten durch die Feuerwehr Recklinghausen in diesem Jahr zu Weihnachten nicht bewältigt werden. Trotzdem gab es im Vergleich mit dem Vorjahr mehr Einsätze für die Einsatzkräfte.

Im Zeitraum von Heilig Abend, 24. Dezember (12.00 Uhr) bis zum zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember (15.00 Uhr) wurden durch die Feuerwehr Recklinghausen insgesamt 151 Einsätze abgearbeitet (Vergleich 2018: 111 Einsätze). Zum überwiegenden Teil wurde hierbei der Rettungsdienst gefordert: 144 Einsätze (2018: 102 Einsätze) wurden in diesen drei Tagen im Rettungsdienst und Krankentransport bearbeitet. Das Einsatzrepertoire reichte hierbei vom internistischen bis zum chirurgischen Notfall. In den frühen Morgenstunden des heutigen zweiten Weihnachtstages (26.12.2019) unterstützten der Rettungsdienst sowie die dienstfreien Kräfte der Feuerwehr Recklinghausen die Freiwillige Feuerwehr Oer-Erkenschwick beim Alarmstichwort "Massenanfall von Verletzten ManV 1 (6 - 10 Personen)" im Rahmen eines Brandeinsatzes. Hierzu verweisen wir auf die Pressemeldung der Oer-Erkenschwicker Kollegen.

Die hauptamtliche Wachabteilung konnte ruhige Weihnachtsdienste verbringen: 7-mal rückte die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache an den Feiertagen aus. Zur Unterstützung der Kräfte der Feuer- und Rettungswache wurden während der drei Feiertage die ehrenamtlichen Löschzüge Ost (zweimal), Suderwich, Altstadt und Hochlar (je einmal) alarmiert.

Neben dem ManV-Einsatz in Oer-Erkenschwick kam es am Heiligen Abend um 12.47 Uhr auf der Alten Grenzstraße zu einem gemeldeten Gefahrstoffaustritt im Eisenbahnbereich. Der Gefahrstoffaustritt stellte sich glücklicherweise lediglich als gesammeltes Regenwasser dar und so konnte dieser Einsatz zeitnah beendet werden. Während des Einsatzes sicherte der Löschzug Ost den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet. Am ersten Weihnachtstag kam es um 20.33 Uhr zu einem Kaminbrand auf der Adlerstraße. Aufgrund eines zeitgleichen Einsatzes der hauptamtlichen Wache wurden für diesen Einsatz die ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich und Altstadt alarmiert. Der Kaminbrand stellte sich ebenfalls als Alarmierung in guter Absicht heraus. Auch während dieses Einsatzes sicherte der Löschzug Ost den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet. Am zweiten Weihnachtstag kam es um 07.39 Uhr auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal auf Recklinghäuser Stadtgebiet zu einem gemeldeten LKW-Brand. Dieser stellte sich auch als harmlos heraus, da hier lediglich der Kühler geplatzt war. Hier war neben der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Löschzug Hochlar im Einsatz.

Auf die einzelnen Tage aufgeteilt kam es zu folgenden Einsatzzahlen: 24.12.2019 = 38 Einsätze, hiervon 36 Einsätze Rettungsdienst oder Krankentransport (ab 12.00 Uhr), 25.12.2019 = 78 Einsätze, hiervon 74 Einsätze Rettungsdienst oder Krankentransport, 26.12.2019 = 35 Einsätze, hiervon 34 Einsätze Rettungsdienst oder Krankentransport (bis 15.00 Uhr).

Die Feuerwehr Recklinghausen bedankt sich bei allen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften für ihren Dienst auch an den Weihnachtsfeiertagen 2019. Insgesamt waren, neben den vielen ehrenamtlichen Kräften, 105 hauptamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Recklinghausen und des Deutschen Roten Kreuzes im Brandschutz, Krankentransport und Rettungsdienst während der besinnlichen Tage über im Dienst.

