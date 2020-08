Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auto touchiert Lkw-Gespann ++ Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt ++ Zwei Männer nach Unfall leicht verletzt ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Verden (ots)

Auto touchiert Lkw-Gespann

Langwedel-Etelsen. Zu einem Unfall in der Bremer Straße kam es am Donnerstagmittag. Ein 80 Jahre alter Autofahrer fuhr von einem Grundstück auf die Straße und übersah nach derzeitigen Erkenntnissen hierbei einen in Richtung Verden fahrenden Lkw samt Anhänger. Der 80-Jährige touchierte das Gespann, woraufhin Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Der Wagen des 80-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

Verden. Das Anhalten einer 24-jährigen Autofahrerin bemerkte eine 42 Jahre alte Frau am Donnerstagabend zu spät. Die 24-Jährige hatte an einer Bedarfsampel im Berliner Ring angehalten, als die 42-Jährige auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.

Zwei Männer nach Unfall leicht verletzt

Thedinghausen. Am frühen Donnerstagmorgen kam es im Einmündungsbereich Landwehrstraße/Wulmstorfer Straße zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt waren. Ein 23-jähriger Autofahrer war auf der Wulmstorfer Straße in Richtung Morsum unterwegs, als er in einer Rechtskurve geradeaus fuhr und im Einmündungsbereich mit einem dort stehenden 50 Jahre alten Autofahrer kollidierte. Beide Männer wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Schaden von rund 27.000 Euro. Beide Wagen wurden abgeschleppt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Thedinghausen. Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagvormittag zwischen 10:15 Uhr und 10:50 Uhr. Eine bislang unbekannte Person touchierte nach ersten Erkenntnissen mit einem weißen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken das in der Mühlenstraße geparkte graue Auto der Geschädigten. Hierbei entstand am Auto der Geschädigten ein Schaden von rund 2500 Euro. Im Anschluss entfernte sich die bislang unbekannte Autofahrerin oder der bislang unbekannte Autofahrer vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem weißen Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04204-402 bei der Polizeistation Thedinghausen zu melden.

