POL-VER: Enkeltrick rechtzeitig erkannt ++ Flächenbrand in Verden ++ Radfahrer nach Unfall leicht verletzt ++ Korrektur zur Meldung "Zucchinipflanzen beschädigt

Enkeltrick rechtzeitig erkannt

Achim. Eine Betrugsmasche wurde am Mittwochmittag dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin rechtzeitig erkannt. Eine ältere Dame erhielt einen Anruf von einer bislang unbekannten Frau, die sich als Tochter der Dame ausgab und angeblich aufgrund eines Unfalls einen größeren Geldbetrag benötigte. Als sie das Geld abheben wollte, verständigte die Bankangestellte die Polizei. Zu einer Zahlung der geforderten Geldsumme kam es nicht.

Die Polizei empfiehlt, Anrufer grundsätzlich selbst ihren Namen nennen zu lassen und diesen nicht zu erraten. Außerdem können beim Anrufer Dinge erfragt werden, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Wenn zum Beispiel Geld gefordert wird, sollte dies mit anderen Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Personen besprochen werden. Diese sollten selbstständig angerufen werden. Wertsachen wie beispielsweise Schmuck sollten niemals an unbekannte Personen übergeben werden. Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz empfiehlt zudem, sich mit seinen Angehörigen bei den Banken über entsprechende Sicherungen des Kontos zu informieren und sich beim Abheben von hohen Geldbeträgen nicht über Nachfragen von Bankmitarbeiter zu ärgern, weil diese dem Schutz und der Sicherheit der Vermögenswerte dienen.

Weitere Präventionstipps der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes sind hier abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Flächenbrand in Verden

Verden. Zu einem Flächenbrand kam es am späten Mittwochnachmittag im Bereich des Schülerwegs. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen. Warum das Feuer entstanden ist, ist bislang unklar. Personen, die Hinweise zur Brandursache geben können, können sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden wenden.

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Achim. Zu einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Radfahrer kam es am Mittwochabend in der Obernstraße. Ein 49-jähriger Autofahrer war auf der Obernstraße in Richtung "Am Schmiedeberg" unterwegs, als er beim Rechtsabbiegen in die Feldstraße anhielt, um einen 25 Jahre alten Fahrradfahrer an der dortigen Ampel passierten zu lassen. Eine hinter dem 49-Jährigen fahrende, 33 Jahre alte Autofahrerin bemerkte das Anhalten des Mannes nach derzeitigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Wagen des 49-Jährigen wurde daraufhin nach vorne geschoben und touchierte den Radfahrer. Dieser verletzte sich daraufhin leicht. Es entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.

Korrektur zur Meldung "Zucchinipflanzen beschädigt" vom 12.08.2020:

Die richtige Ortsbezeichnung lautet "Zur Achimer Marsch". Wir bitten diesen Fehler zur entschuldigen.

