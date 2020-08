Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch - Polizei sucht Zeugen ++ Falsche Polizeibeamte erkannt

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede. In der Nacht zu Dienstag schlugen nach ersten Erkenntnissen bislang Unbekannte eine Schaufensterscheibe in der Straße "Am Markt" ein und betraten durch diese das Geschäft. Anschließend nahmen sie unter anderem Handys an sich und ergriffen die Flucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck melden.

Falsche Polizeibeamte erkannt

Schwanewede. Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten registrierte die Polizei am Dienstag. In mindestens sieben Fällen gaben sich die bislang unbekannten Anruferinnen und Anrufer als Polizistinnen und Polizisten aus. Die falsche Behauptung wurde von den meldenden Bürgerinnen und Bürger jedoch erkannt und die Gespräche beendet. Ein Schaden ist der Polizei bisher nicht bekannt geworden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Beim Betrugsphänomen "falsche Polizeibeamte" geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus. Sie fragen anschließend unter einem Vorwand beispielsweise nach vorhandenen Vermögenswerten oder der persönlichen Lebenssituation. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe selbstständig zu beenden und keine Angaben zu den eigenen finanziellen Verhältnissen zu machen. Außerdem ruft die Polizei niemals selbst unter der Nummer "110" an. Weitere Präventionstipps stellt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hier zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

