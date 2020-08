Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Strohballens ++ Laternenmast bei Unfall abgebrochen

Landkreis Osterholz (ots)

Brand eines Strohballens

Schwanewede. Zum Brand eines Strohballens kam es am späten Montagabend im Otternkamp. Das Feuer konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Laternenmast bei Unfall abgebrochen

Osterholz-Scharmbeck. Einen Zusammenstoß mit einem Laternenmast verursachte ein Autofahrer am Montagabend in der Katharinenstraße. Der Mann war beim Rückwärtsfahren gegen die Laterne gefahren. Diese brach daraufhin ab und fiel auf die Straße. Am Auto entstand ebenfalls Sachschaden.

