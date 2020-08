Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Auseinandersetzung mehrere Personen verletzt

Verden (ots)

Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es am Montagabend gegen 21:30 Uhr in der Verdener Innenstadt im Bereich des Norderstädtischen Marktes. Nach ersten Erkenntnissen waren zunächst zwei Männer im Alter von 29 und 44 Jahren in Streit geraten. Im Laufe des Streits fanden sich schließlich rund 20 Personen an der Örtlichkeit ein und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. Nach ersten Erkenntnissen wurden hierbei mindestens vier Personen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren verletzt. Drei Personen wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden nach derzeitigen Erkenntnissen unter anderem eine Küchenaxt, Flaschen und Holzlatten eingesetzt. Die Polizei hat noch in der Nacht umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, die am heutigen Tag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Verden fortgesetzt werden.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

