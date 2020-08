Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 09.08.2020

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle: Dörverden-Westen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 1:30 Uhr zum Brand einer Lagerhalle in der Allerstraße. Mehrere Hundert Strohballen sowie landwirtschaftliche Geräte fingen Feuer. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Die Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da die Möglichkeit bestand, dass durch den Brand gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, wurden die Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen möglichst geschlossen zu halten. Weitere Informationen hierzu werden auf der Internetseite der Gemeinde Dörverden zur Verfügung gestellt: http://m.doerverden.de/meldungen_detail.php?id=903001157&owner=20620 Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Bereich Achim

Ballspielende Einbrecher: Am frühen Samstagmorgen meldete ein Anwohner der Polizei mehrere Jugendliche, die sich auf dem Gelände der Kindertagesstätte in der Steuben-Allee in Achim aufhalten würden. Als die Polizei wenig später anrückt, konnten die Beamten sieben teilweise jugendliche Personen antreffen, die sich auf dem Gelände der Kita aufhielten und dort mit diversen Spielgeräten hantierten. Die Spielgeräte stammten aus einem verschlossenen Anbau der Kindertagesstätte, der durch die angetroffenen Personen aufgebrochen wurde. Die Spielgeräte wurden durch die Beamten eingesammelt und gesichert. Gegen die sieben nächtlichen Ballspieler wurden Strafanzeigen eingeleitet.

Bereich der Autobahnpolizei Langwedel

Am Samstag den 08.08.2020 gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwe-del einen Pkw in Achim der zuvor auf der BAB 1 unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich her-aus, dass der 49-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,41 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein entsprechend sichergestellt.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Versuchter Einbruch: Im Zeitraum der letzten zwei Wochen kam es in der Scharmbeckstoteler Straße in Osterholz-Scharmbeck zu einem versuchten Einbruch. Dabei versuchte der/die bislang unbekannte/n Täter, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Darüber hinaus wurde versucht, die Garage aufzubrechen. Auch dieser Versuch scheiterte. Die Geschädigten bemerkten den versuchten Einbruch unmittelbar nach Rückkehr aus dem Urlaub. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Versuchter Einbruch: In der Nacht zu Samstag kam es in der Bördestraße in Osterholz-Scharmbeck zu einem versuchten Einbruch. Der oder die Täter machten sich dabei an der Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen und es wurde versucht diese aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, es wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Diebstahl eines Kühlergrills: Am Samstagabend kam es gegen 22:30 Uhr im Fasanenweg in Ritterhude zu einem Diebstahl. Durch einen Anwohner konnte der Täter beobachtet werden, wie dieser von einem geparkten VW Touareg den Kühlergrill abbaute und diesen anschließend entwendete. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß und entfernte sich anschließend in einem unbeleuchteten Pkw in Richtung Bremen. Die polizeiliche Fahndung blieb leider erfolglos. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wohnhausbrand: Am Samstagmorgen wurde der hiesigen Dienststelle gegen 08:30 Uhr zunächst eine Rauchentwicklung an der Straße Büttel in Ohlenstedt gemeldet. Als die Polizeibeamten den Einsatzort wenige Minuten später erreichten, konnten sie aus dem Waldgebiet bereits eine deutliche Rauchsäule erkennen. Im Wald konnte schließlich ein bereits in Vollbrand stehendes Haus festgestellt werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Neben dem Gebäude wurden auch mehrere Oldtimer Fahrzeuge zerstört. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Hinweise auf die Brandursache liegen zurzeit nicht vor. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Während der Löscharbeiten musste die Kreisstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Roggenfeld gerät in Brand: Am Samstagabend kam es gegen 18:15 Uhr auf einem Feld an der Neu St. Jürgener Straße in Worpswede zu einem Brand. Dort wurden durch einen 62-jährigen Landwirt Mäharbeiten auf einem Roggenfeld durchgeführt. Während der Mäharbeiten kam es schließlich zu einem Brand. Der Landwirt versuchte noch, den entstehenden Brand selbst zu löschen, was ihm allerdings nicht gelang. Schließlich weitete sich der Brand aus und zerstörte ca. 5000 Quadratmeter des Ackers. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus. Es wurden keine Personen verletzt, sodass letztlich nur Sachschaden in bislang unbekannter Höhe zu beklagen ist. Während der Löscharbeiten musste die Landesstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde deshalb über die Teufelsmoorstraße abgeleitet.

Gegenverkehr übersehen: Gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Teufelsmoorstraße in Osterholz-Scharmbeck ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Mazda die Teufelsmoorstraße in Richtung Worpswede. In Höhe der Einmündung Schleusenweg bog er schließlich nach links ab und übersah dabei eine 19-jährige Fahrerin eines Toyota, die die Teufelsmoorstraße in die Gegenrichtung befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge waren derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht: Am Samstagabend wurde gegen 22:10 Uhr auf dem Parkplatz des Combi Marktes in Schwanewede ein Verkehrsunfall gemeldet. Vor Ort wurde von den Polizeibeamten ein 19-jähriger, alkoholisierter Radfahrer angetroffen. Dieser behauptete, auf dem dortigen Parkplatz von einem bislang unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt worden zu sein. Der Pkw habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zur Klärung dieses Sachverhalts werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 04209/914690 mit der Polizeistation in Schwanewede in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell