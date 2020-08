Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Besitzer - Wem gehören diese Wertsachen?

Langwedel (ots)

Die Polizei sucht die Besitzer mehrere Schmuckstücke, die Anfang Juli im Goldbach entlang des Spiridonweg aufgefunden wurden. Bislang konnten die Gegenstände keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Ermittler der Polizei vermuten, dass der Schmuck aus einer Straftat stammen könnte und wenden sich deshalb an die Öffentlichkeit. Mögliche Besitzer oder Zeugen, die wissen, wem die Schmuckstücke gehören, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden und ihre Kontaktdaten zu hinterlegen.

