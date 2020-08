Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Achim (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochabend gegen 19:25 Uhr in der Obernstraße in Höhe der Straße "Am Rathauspark". Ein 58-jähriger Rennradfahrer war auf der Straße in Richtung Achim-Uesen unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Fahrer/einer Fahrerin eines Autos mit Anhänger überholt wurde. Beim Wiedereinscheren touchierte der Anhänger den Radfahrer. Dieser stürzte daraufhin und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des Gespanns setzte seine Fahrt fort. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich auf dem Anhänger ein silbernes Auto. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeuggespann geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960

