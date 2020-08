Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Radfahrerinnen und Radfahrer kontrolliert

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude/Worpswede (ots)

Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer hat die Polizei im Landkreis Osterholz am Dienstag vermehrt gestoppt. Innerhalb von fünf Stunden kontrollierten die Beamtinnen und Beamten rund 56 Fahrradfahrende. Hierbei wurden mehrere Fahrräder beanstandet und insgesamt 37 Verstöße der Radfahrerinnen oder Radfahrer festgestellt. Zu den häufigsten Verstößen gehörte das Befahren des Radweges in falscher Richtung. Radwege sind grundsätzlich in Fahrtrichtung rechts zu nutzen. Wenn entsprechende Zusatzschilder vorhanden sind, dürfen Radwege auch in anderer Fahrtrichtung genutzt werden. In drei Fällen wurde die Benutzung des Handys während der Fahrt geahndet. Dies kann ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro nach sich ziehen. In sieben Fällen wurde zudem eine mangelhafte Beleuchtung am Fahrrad festgestellt. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass das Gehör während der Fahrt nicht durch Geräte, beispielsweise Kopfhörer, beeinträchtigt werden darf. Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell