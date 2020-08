Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Einbruch in Physiopraxis ++ Stabile Tür hielt stand ++ Otterbad: Vandalismus auf dem Dach ++ Polizei fasst Tatverdächtigen ++ Autofahrerin verletzt Radfahrer ++ 71-Jähriger schwer verletzt +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Physiopraxis

Verden. Unbekannte Täters sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Physiopraxis an der Georgstraße eingebrochen. Gewaltsam hatten sie ein Fenster geöffnet, um in die Räume einzusteigen. Hier erbeuteten sie Bargeld sowie einen Koffer mit Pflegeutensilien. Schließlich flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise Tätern nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Stabile Tür hielt stand

Kirchlinteln. Weil die Terrassentür standhielt, scheiterten Einbrecher am Montagnachmittag bei ihrem Versuch, in ein Einfamilienhaus am Eichendorffweg einzusteigen. Hebelversuche hatten nicht dazu geführt, dass sich die Tür öffnen ließ, woraufhin die Täter unverrichteter Dinge und vor allem ohne Beute vom Tatort flüchteten. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 15 und 17 Uhr liegen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Otterbad: Vandalismus auf dem Dach

Ottersberg. Am vergangenen Wochenende verursachten unbekannte Täter auf dem Dach des Otterbades erheblichen Sachschaden. Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend waren die Unbekannten auf das Flachdach des Hallenbades geklettert und beschädigten hier mehrere Oberlichtkuppeln. Zu allem Überfluss warfen sie dann noch Unrat in die darunterliegenden Räumlichkeiten. Hinweise zu den Vandalen liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Ottersberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04205/8604 zu melden.

A27: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Verden. Auf der A27 kam es am Montag gegen 15:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aus ungeklärter Ursache kam ein 62-jähriger Fahrer eines Skodas, der in Richtung Bremer Kreuz unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit seinem Kleinwagen mit dem dortigen Wildschutzzaun sowie mit einem Baum. Der Autofahrer sowie seine 58-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der auf 25.000 Euro beziffert wird.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei Osterholz fasst Tatverdächtigen

Schwanewede. Beamte der Polizei Osterholz haben in der Nacht auf Dienstag einen Jugendlichen gefasst, der verdächtig ist, kurz zuvor eine Scheibe eines Mobilfunkgeschäfts Am Markt eingeschlagen zu haben. Während ihrer Streifenfahrt in Schwanewede hatten die Polizisten Am Markt zwei junge Männer angesprochen, die anstatt zu antworten sofort davonliefen. Kurz darauf bemerkten die Beamten die zerstörte Schaufensterscheibe. Eine Fahndung nach den Duo, unterstützt durch einen Zivilwagen der Polizei Osterholz, führte letztlich zum Ergreifen eines der beiden Tatverdächtigen, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Bremen. Die zweite Person ist weiterhin flüchtig, die Ermittlungen des Polizeikommissariats Osterholz dauern an.

Autofahrerin verletzt Radfahrer

Holste/Steden. Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag wurde ein 77 Jahre alter Radfahrer auf der Landrat-Christian-Evers-Straße (K23) verletzt. Kurz nach 14 Uhr überquerte eine 71-jährige VW-Fahrerin von der Straße Vor dem Seemoor und kommend die K23, dabei missachtete sie die Vorfahrt des Zweiradfahrers, der bevorrechtigt auf dem Radweg der K23 in Richtung Hellingst unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Gegen die Autofahrerin ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

71-Jähriger schwer verletzt

Worpswede. Auf der Neu Sankt Jürgener Straße wurde am Montag kurz vor 17 Uhr ein 71-jähriger Fiat-Fahrer schwer verletzt. Ein 44-jähriger Ford-Fahrer wollte zunächst von der Neu Sankt Jürgener Straße nach links in die Teufelsmoorstraße einbiegen. Da diese jedoch aufgrund des schweren Verkehrsunfalls (wir berichteten: www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/4669219) gesperrt war, fuhr der Mann zurück auf die Geradeausspur Neu Sankt Jürgener Straße, wo nun von hinten der 71-Jährige mit seinem Auto herannahte. Es kam zur Kollision der Autos, woraufhin der Fiat-Fahrer von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. An den Autos entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell