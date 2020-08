Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Gegen Baum geprallt und geflohen ++ Auto geriet in Brand ++ Einbruch in Zahnarztpraxis ++ Alkoholisierter Fahrer ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Gegen Baum geprallt und geflohen

Verden/Eitze. Bereits in der Nacht auf Samstag ist ein unbekannter Fahrzeugführer von der Fahrbahn der Borsteler Chaussee abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Den Spuren zufolge muss die Kollision heftig gewesen sein, die betroffene Birke weist beträchtliche Beschädigungen auf, außerdem sind offenbar Betriebsstoffe ausgelaufen. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Auto geriet in Brand

Achim/Uesen. Am Sonntagnachmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw auf dem Akazienweg in Brand. Gegen 15:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem aus dem betroffenen Ford, der auf einem Privatgrundstück abgestellt war, Rauch und Flammen aufgestiegen waren. Letztlich löschten die Brandbekämpfer den Wagen ab. Dass er vollständig zerstört wurde, konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Brandursachenermittlung stellten die Beamten der Polizei Achim den Pkw sicher.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Zahnarztpraxis

Ritterhude. In eine Zahnarztpraxis an der Riesstraße sind am vergangenen Wochenende unbekannte Täter eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster und stiegen in die Praxis ein. Schnell wurden sie jedoch vertrieben, offenbar gestört durch den ausgelösten Alarm. Ohne Beute flohen sie letztlich unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Alkoholisierter Fahrer

Schwanewede. In der Nacht auf Sonntag zogen Beamte der Polizei Osterholz einen alkoholisierten Fahrer eines Transporters aus dem Verkehr. Gegen 3:30 Uhr stoppten sie den 52-Jährigen Am Markt. Gegen den Mann leiteten sie schließlich ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe musste genommen werden.

