Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrten mit Elektrokleinstfahrzeugen beendet ++ Brand eines Papierstapels ++ Auffahrunfall auf A 1 ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Verden (ots)

Fahrten mit Elektrokleinstfahrzeugen beendet

Verden. Gleich in zwei Fällen beendete die Polizei am Dienstag Fahrten mit Elektrokleinstfahrzeugen. Ein 24-Jähriger war im Stadtgebiet unterwegs, obwohl der sogenannte E-Scooter nicht über eine gültige Versicherung verfügte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann deshalb untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem ergaben sich bei der Kontrolle eines 30-jährigen Elektrokleinstfahrzeug-Fahrers Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Brand eines Papierstapels

Oyten. Den Brand eines Papierstapels löschten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verbrannte ein Mann das Papier auf einer Wiese im Mühlenweg. Die Polizei hat gegen ihn nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall auf A 1

Achim. Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmittag auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Eine 48-Jährige war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 32 Jahre alte Autofahrerin fuhr daraufhin auf den Wagen der 48-Jährigen auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die 48-Jährige wurde vor Ort zudem durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achim. Nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag zwischen 10:10 Uhr und 10:25 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Eine 71-Jährige parkte ihr graues Auto auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Achimer Brückenstraße. Nach dem Besuch der Bank stellte die Geschädigte mehrere Beschädigungen an der linken Seite des Wagens fest. Diese dürften nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Parkplatz durch eine/n bislang Unbekannte/n verursacht worden sein.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell