Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Einbruch gesucht ++ Brand eines Gartenschuppens greift auf Wohnhaus über ++ Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Einbruch gesucht

Lilienthal. Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Mittwoch gegen 13:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich Zutritt zum Schlafzimmer des Wohnhauses in der Straße "Heidberger Schweiz" und durchsuchte dieses. Als der Mann flüchtete, wurde er von der Bewohnerin des Hauses gesehen. Diebesgut erlangte der Mann nicht.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen circa 1,80 Meter großen und etwa 25 Jahre alten Mann mit schlanker Statur handeln. Außerdem dürfte er dunkle Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen Hose und einem orangefarbenen T-Shirt bekleidet. Außerdem führte er ein schwarzes, glänzendes Fahrrad bei sich.

Mögliche Zeugen, die auf den Mann aufmerksam wurden oder verdächtige Hinweise wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Brand eines Gartenschuppens greift auf Wohnhaus über

Schwanewede. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr ein Gartenschuppen im Hainbuchenring in Brand. Die Flammen schlugen auf das angrenzende Reihenhaus über und beschädigte dort unter anderem die Fassade. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Eine 58 Jahre alte Frau, die den Brand entdeckte, wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Grasberg. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochabend im Einmündungsbereich Speckmannstraße/Huxfelder Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der junge Mann war auf der Speckmannstraße unterwegs, als ein 70 Jahre alter Autofahrer von der Huxfelder Straße kommend in den Einmündungsbereich einfuhr und es hierbei zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Es entstand ein Schaden von rund 650 Euro.

