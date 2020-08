Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Geschäft ++ Autoteile gestohlen ++ Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht ++ Rund 5000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Geschäft

Langwedel. Zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Großen Straße kam es in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:55 Uhr. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe des Geschäftes ein, betraten den Verkaufsraum und entwendeten Handys. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Autoteile gestohlen

Achim. Zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Straße "Auf den Höfen". Bislang unbekannte Täter entwendeten sämtliche Reifen und Felgen eines grauen Mercedes-Benz, der in einer Hofzufahrt abgestellt war. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Achim. Die Achimer Polizei sucht nach einem Trickdiebstahl am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr Zeugen. Ein 76-Jähriger wurde in der Uphuser Heerstraße von einem bislang unbekannten Mann gebeten, Kleingeld zu wechseln. Hierbei entwendete der Mann das Portemonnaie des 76-Jährigen und flüchtete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann circa 1,72 Meter groß und etwa 35 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Jeans sowie einem hellblauen Hemd bekleidet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Rund 5000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ottersberg. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 14:20 Uhr in der Lange Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer/eine Fahrerin eines Autos mit Anhänger war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er/sie im Vorbeifahren ein auf einem Parkstreifen abgestellten Kleinbus touchierte. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro an dem Kleinbus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war auf dem Anhänger ein Heuwender geladen. Nach der Kollision setzte die Fahrerin/der Fahrer die Fahrt fort. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 04205-8604 an die Polizeistation Ottersberg wenden.

