Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Wohnhaus ++ Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs ++ Unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt - Frau leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Lilienthal. Wie der Polizei nun bekannt wurde, kam es bereits am Sonntag zwischen 08:30 Uhr und 11 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Dreschlande". Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt durch eine Tür, betraten das Haus und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck melden.

Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ritterhude. Einen 46-jährigen Autofahrer kontrollierte die Polizei am Donnerstagabend im Gemeindegebiet. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Atemalkoholwert von über 1 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt - Frau leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Unfall am Donnerstagabend wurde eine 33-Jährige leicht verletzt. Ein 19-jähriger Autofahrer war auf der Garlstedter Straße in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er nach derzeitigen Erkenntnissen beim Abbiegen in die Dorfstraße die 33 Jahre alte Frau übersah und es zum Zusammenstoß kam. An beiden Autos entstand Sachschaden und die Wagen wurden abgeschleppt.

