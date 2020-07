Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Blauer Nissan Micra flüchtet vom Unfallort.

Lippe (ots)

Bereits am Donnerstag letzter Woche (2. Juli) beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin den Gartenzaun eines Hauses an der Heidenschen Straße. Gegen 20:15 Uhr fuhr sie beim Wenden ihres Autos dagegen und beschädigte etwa 5 Meter des Jägerzauns sowie eine Mauer. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die ältere Dame fuhr anschließend mit dem blauen Nissan Micra in Richtung Lage davon. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf das blaue Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 zu melden.

