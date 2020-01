Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schüler angefahren - Polizei sucht nach schwarzem Peugeot

Recklinghausen (ots)

Ein 15-jähriger Schüler aus Recklinghausen wurde am Dienstag um 07.25 h bei einem Unfall an der Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt. Der Junge wollte in Höhe des Hanserings an der Ampel die Fahrbahn zu Fuß überqueren. Ein schwarzer Peugeot, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, kam aus dem Hansering und bog nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei fuhr er den Jugendlichen an. Der Wagen wurde beschleunigt und fuhr weg. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Der schwarze Peugeot soll ein auffällig flaches Heck gehabt haben. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Auto oder dem Fahrer/die Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

