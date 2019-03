Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener setzte seinen Pkw wieder zurück in die Parklücke

53879 Euskirchen (ots)

Ein Euskirchener ging am Dienstag (18.43 Uhr) mit einer Bierflasche in der Hand zu seinem Fahrzeug in der Dr.-Schweigel-Straße. Dies fiel einer Streifenwagenbesatzung auf. Noch bevor die Beamten ihr Fahrzeug wenden konnten, fuhr der 51-Jährige rückwärts mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke auf die Straße. Als er den Streifenwagen erkannte, fuhr er sein Fahrzeug wieder nach vorne in die Parklücke zurück. Der Mann wurde von den Beamten angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs konnte ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Der Mann hatte 0,84 Promille. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

