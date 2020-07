Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Rollerfahrer leicht verletzt - Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr Pivitsheider Straße/Breite Straße ereignete, verletzte sich der 21-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades aus Augustdorf leicht. Gegen 12:20 Uhr fuhr er mit seinem Zweirad von der Breiten Straße aus in den Kreisel ein. Als plötzlich eine 28-jährige Lagenserin mit ihrem Opel aus der Pivitsheider Straße kommend in den Kreisverkehr fuhr, musste der 21-Jährige stark bremsen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Sachschaden blieb gering. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

