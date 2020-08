Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: In drei Fällen Taschen aus Einkaufswagen entwendet + Zeugen nach Müllentsorgung gesucht + Alkoholisiert unterwegs ++ Brand eines Autos + Mehrere Fahrzeuge beschädigt + Ohne Führerschein unterwegs

Landkreis Verden (ots)

In drei Fällen Taschen aus Einkaufswagen entwendet

Verden/Achim. In drei Fällen wurde am Donnerstagvormittag im Landkreis Verden Taschen aus Einkaufswagen entwendet. Zwischen 10 Uhr und 10:20 Uhr wurde in einem Supermarkt im Bereich Max-Planck-Straße/Berliner Ring in Verden von bislang Unbekannten einer 80-Jährigen die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen.

In Achim wurde einer 66-Jährigen gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Bierdener Kämpe" nach ersten Erkenntnissen von einem Mann die Tasche aus dem Einkaufswagen entwendet. Dieser Mann dürfte nach ersten Erkenntnissen circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und etwa 35 bis 45 Jahre alt sein. Außerdem dürfte er eine kräftige Statur haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen, blauen Jeanshose, einem kurzen, blauen Hemd, weißen Schuhen sowie einer dunklen Cappy bekleidet. Zudem könnte nach derzeitigen Erkenntnissen ein weiterer Mann mit der Tat in Zusammenhang stehen. Dieser dürfte ebenfalls 1,70 bis 1,80 Meter groß und etwa 35 bis 45 Jahre alt sein. Der Mann dürfte eine kräftige Statur und kurze, dunkle Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen, blauen Jeanshose, einem hellblauen Hemd und sogenannten Flip-Flops bekleidet.

Zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr kam es darüber hinaus zu einem weiteren Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Embser Landstraße. Dort wurde einer 81 Jahre alten Frau ebenfalls die Tasche gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten zwei Männer mit der Tat in Zusammenhang stehen. Der erste Mann dürfte circa 40 Jahre alt sein, dunkle Haare haben und eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen Hose, Turnschuhen sowie einem Polo-Shirt bekleidet. Der zweite Mann dürfte circa 50 Jahre sein und eine kräftige Statur haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem hellen T-Shirt, einer wadenlangen Hose und Sandalen bekleidet.

Mögliche Zeugen, die zu einer der Taten Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim oder unter der Telefonnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Außerdem sollten Handtaschen nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern verschlossen dicht auf der Körpervorderseite getragen werden.

Weitere Präventionshinweise sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Zeugen nach Müllentsorgung gesucht

Verden. Zeugen sucht die Polizei nach einer unsachgemäßen Beseitigung von Abfällen. Bislang Unbekannte entsorgten nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 20:30 Uhr in einem Feldweg, der von der Langwedeler Straße abgeht, unter anderem ein Babybett, Teppiche und eine Arbeitsplatte. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Alkoholisiert unterwegs

Verden. Einen 52-jährigen Autofahrer kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Freitag in der Lindhooper Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und leitete ein Strafverfahren ein. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Brand eines Autos auf der Autobahn

Achim/A 27. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmittag ein Auto auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover im vorderen Bereich in Brand. Der Fahrer des Wagens hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen an. Ein anderer Verkehrsteilnehmer löschte den Brand mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Mehrere Fahrzeuge durch Reifenplatzer beschädigt

Achim/A 27. Gleich vier Autos wurden durch einen Reifenplatzer am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 27 beschädigt. Der 64 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Cuxhaven unterwegs, als ein Reifen des Sattelaufliegers platzte und eine Reifendecke auf die Fahrbahn geriet. Die nachfolgenden Fahrzeuge können dem Hindernis nicht mehr ausweichen und kollidieren mit dem Reifenteil. Hierdurch wurden zwei Autos, ein Geländewagen und ein Kleinbus beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs

Oyten/A 1. Den 47-jährigen Fahrer eines Kleintransporters kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes, weshalb die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Mann wurde außerdem ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell