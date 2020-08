Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Holzstapels und einer Holzhütte

Landkreis Osterholz (ots)

Brand eines Holzstapels und einer Holzhütte

Schwanewede-Neuenkirchen. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in der Nacht zu Sonntag gegen 3:30 Uhr ein Holzstapel und eine Holzhütte in der Straße "Rader Heide" in Brand. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell