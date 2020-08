Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand von mehreren Strohballen ++ Flächenbrand im Badener Stadtwald ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Brand von mehreren Strohballen

Kirchlinteln. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand von mehreren Strohballen im Ortsteil Kükenmoor. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Flächenbrand im Badener Stadtwald

Achim. Am Sonntagabend kam es gegen 21 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Flächenbrand im Badener Stadtwald. Dieser wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achim. Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr in der Magdeburger Straße. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer war auf dem Gehweg in Richtung Dresdener Straße unterwegs, als er gegen ein geparktes Auto fuhr und sich im Anschluss vom Unfallort entfernte. An dem grünen Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Radfahrer um einen circa 12-jährigen Jungen handeln, der zum Unfallzeitpunkt mit dunkler Sportkleidung bekleidet war und einen dunklen Rucksack trug. Außerdem dürfte der Junge kurze bis mittellange, schwarze Haare haben.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Jungen oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Achim. Zu einem Unfall eines 25-jährigen Autofahrers kam es in der Nacht zu Montag in der Bahnhofstraße. Der 25-Jährige war auf der Straße "Am Badener Bahnhof" unterwegs, als er beim Abbiegen in die Bahnhofstraße einen von links kommenden Feuerwehrfahrzeug übersah. Dieses konnte ausweichen. Der 25-Jährige kam nach rechts von der Straße ab und touchierte die Leitplanke am Straßenrand. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Verletzt wurden niemand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Außerdem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann und leitete ein Strafverfahren ein. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

