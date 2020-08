Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs ++ Diebstahl einer Rüttelplatte ++ Bedienelemente gestohlen ++ Rund 12.000 Euro Schaden bei Unfall

Landkreis Verden (ots)

Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Verden. Einen 39 Jahre alten Mann kontrollierte die Polizei am Montagabend in der Borsteler Dorfstraße. Der Mann war mit einem sogenannten E-Scooter unterwegs, obwohl an diesem kein Pflichtversicherungs-Kennzeichen angebracht war. Außerdem ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Die Beamtinnen und Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei weist darauf hin, dass beim Führen von Elektrokleinstfahrzeugen dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren gelten.

Diebstahl einer Rüttelplatte

Verden. Zum Diebstahl einer Rüttelplatte kam es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Diese war auf einer Baustelle im Borsteler Weg abgestellt. Die bislang unbekannten Täter betraten nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst das Grundstück und entwendeten im Anschluss das Arbeitsgerät. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden melden.

Bedienelemente gestohlen

Oyten. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Bedienelemente aus mehreren landwirtschaftlichen Zugmaschinen. Die Fahrzeuge waren auf einem Betriebsgelände in der Industriestraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Rund 12.000 Euro Schaden bei Unfall

Posthausen. Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums. Eine 46 Jahre alten Autofahrerin und eine 45-jährigen Autofahrerin waren zusammengestoßen. Hierbei entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Verletzt wurden die beiden Frauen nicht. Ein Auto konnte die Fahrt anschließend nicht mehr fortsetzen.

