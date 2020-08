Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann tot im Ohlenstedter Quellsee gefunden

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Nachdem ein 64-Jähriger am Montagmittag als vermisst gemeldet wurde, kam es zu umfangreichen Suchmaßnahmen im Bereich des großen Ohlenstedter Quellsees. Hierbei waren die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck mit den Ortswehren Ohlenstedt, Osterholz-Scharmbeck und Scharmbeckstotel sowie die Berufsfeuerwehr Bremerhaven, die Deutsche Lebens Rettungsgesellschaft (DLRG), der Rettungsdienst sowie die Polizei eingesetzt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit am Montag konnte der Mann nicht gefunden werden, sodass die Suche am Dienstagvormittag unter dem Einsatz eines Polizeihundes, Polizeitauchern und einem Sonarboot der DLRG fortgesetzt wurde. Gegen 13:30 Uhr wurde der Mann schließlich tot in dem See gefunden. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell