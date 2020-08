Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Falscher Wasserwerker erlangt Diebesgut ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Falscher Wasserwerker erlangt Diebesgut

Worpswede. Zu einem Diebstahl zum Nachteil einer älteren Dame kam es bereits am Dienstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr in der Heudorfer Straße. Ein bislang unbekannter Mann gab sich gegenüber der Frau als Wasserwerker aus und betrat unter diesem Vorwand das Haus. Dort nahm der Mann zunächst unbemerkt Bargeld an sich und verließ das Haus.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann circa 1,87 Meter groß und etwa 40 Jahre alt sein. Außerdem dürfte er kurze, braune Haare haben. Er war zum Tatzeitpunkt mit einem hellen, karierten Hemd bekleidet und trug einen Kittel.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04792-1235 an die Polizeistation Worpswede zu wenden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lilienthal. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 16:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Moorhauser Landstraße im Bereich des Krankenhauses. Eine bislang unbekannte Person beschädigte nach ersten Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken das graue Auto der Geschädigten. An diesem entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-92000 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell