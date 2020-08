Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gegenstände in der Innenstadt umgeworfen ++ Zucchinipflanzen beschädigt ++ Verkehrsschild bei Unfall beschädigt

Landkreis Verden (ots)

Gegenstände in der Innenstadt umgeworfen

Verden. Die Polizei sucht nach Sachbeschädigungen in der Verdener Innenstadt nach Zeugen. Bislang Unbekannte stießen in der Nacht zu Dienstag das Außenmobiliar eines Restaurants in der Großen Straße teilweise um. Hierdurch entstand ein geringer Sachschaden. Weiterhin wurden auf einem Balkon in der Reeperbahn von bislang unbekannten Tätern ebenfalls in der Nacht zu Dienstag unter anderem Blumentöpfe und Pflanzen umgestoßen und teils beschädigt. Außerdem stellten die Polizistinnen und Polizisten umgestellte bzw. umgeworfene öffentliche Bänke fest.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, können sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden wenden.

Zucchinipflanzen beschädigt

Achim. Mehrere Pflanzenreihen auf einem Zucchinifeld in der Straße "Zum Achimer Markt" wurden zwischen Montagabend und Dienstagmorgen von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Schaden unter anderem durch ein Fahrzeug verursacht worden sein. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, da diese vom Ernteausfall abhängig ist. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, können sich unter der Telefonnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim wenden.

Verkehrsschild bei Unfall beschädigt

Oyten. Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen gegen 8:20 Uhr in der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen kam eine bislang unbekannte Fahrerin/ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen Auto vom Parkplatz einer Bäckerei und bog nach links in Richtung Ottersberg ab. In der Fahrbahnmitte kollidierte der Wagen mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild. Im Anschluss wurde die Fahrt ohne Anhalten fortgesetzt. An dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 04207-1285 an die Polizeistation Oyten wenden.

