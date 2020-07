Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Irsch/Saar (ots)

Am Donnerstag, dem 23.07.2020 ereignete sich im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem oberen Friedhofsparkplatz in Irsch/Saar. Der Parkplatz befindet sich in der Verlängerung der Kirchgasse und dem Neubaugebiet.

Bei einem dort geparkten Mercedes-Benz wurde der Heckbereich von einem unbekannten Fahrzeugführer erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

