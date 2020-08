Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Scheunenbrand ++ Unfall mit drei Fahrzeugen

Landkreis Osterholz (ots)

Scheunenbrand

Lübberstedt. Zum Brand einer Scheune kam es in der Nacht zu Freitag in der Kampstraße. Gegen 00:20 Uhr wurde der Brand den Einsatzkräften gemeldet. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Das in der Nähe stehende Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei dürfte die Brandursache ein technischer Defekt sein.

Unfall mit drei Fahrzeugen

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos kam es am Donnerstagvormittag in der Bremer Straße. Eine 73-Jährige bremste mit ihrem Wagen verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihr fahrender 47-jähriger Autofahrer bremste daraufhin ebenfalls. Dies bemerkte ein hinter den beiden Wagen fahrender 49-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen zu spät und verursachte einen Zusammenstoß mit dem Auto des 47-Jährigen. Dieses wurde daraufhin auf den Wagen der Frau aufgeschoben. Eine Mitfahrerin im mittigen Auto wurde leicht verletzt. An den Autos entstand zudem ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro.

